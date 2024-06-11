11 июня, 11:41Происшествия
Возбудители кишечных инфекций обнаружены в пробах воды в Буйнакске
Фото: телеграм-канал "Следком"
Роспотребнадзор по Республике Дагестан заявил, что причиной массового отравления людей в Буйнакске является вода, в которой выявили возбудителей кишечных инфекций. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
В сообщении указано, что лабораторные исследования продолжаются.
Ранее сообщалось, что с симптомами острой кишечной инфекции в Буйнакске госпитализированы более 84 человек. Жалобы на самочувствие начали поступать от детей и взрослых с 9 июня.
По данным регионального Минздрава, пациенты находятся в инфекционном стационаре Буйнакской центральной городской больницы. Там развернули дополнительные койки.
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