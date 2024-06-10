Роспотребнадзор: причиной отравления детей в парк-отеле в Истре стал ротавирус

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Причиной массового отравления детей в парк-отеле "Огниково" в Истре стала ротавирусная инфекция. Об этом подмосковный Роспотребнадзор сообщает в своем телеграм-канале.

Согласно информации ведомства, в ходе санитарно-эпидемиологического расследования у 14 детей, которые прибыли в парк-отель на спортивные сборы, обнаружили ротавирус. По результатам лабораторных исследований, причиной появления вируса стали сотрудники пищеблока, работа которого сейчас приостановлена.

Подмосковным управлением Роспотребнадзора выдано предписание об устранении найденных нарушений. Кроме того, на пищеблоке отобрали смывы с поверхностей, образцы готовой еды, сырья, пробы питьевой воды, говорится в публикации.

За контактными лицами установили медицинское наблюдение, противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее следователи в связи с инцидентом возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Правоохранители осмотрели парк-отель, допросили руководство и детей.