СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в парк-отеле Истры

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следственный отдел Истры возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, из-за которых произошло массовое отравление детей в парк-отеле "Огниково". Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

В правоохранительных органах указали, что с 6 по 9 июня в больницу Красногорска обратились 14 детей в возрасте от 7 до 16 лет в связи с плохим самочувствием. По предварительным данным, причиной стала острая кишечная инфекция.

На данный момент следователи и криминалисты провели осмотр места, допросили руководство отеля и детей. Результаты проверки направили в Роспотребнадзор, с которым планируется проведение следственных действий.

Между тем, как сообщил РИА Новости источник из министерства здравоохранения Московской области, помощь понадобилась 15 детям, четверо из которых находятся в медучреждении, подведомственном Минздраву МО. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что более 35 человек госпитализированы в дагестанском Буйнакске с симптомами острой кишечной инфекции. По данным Минздрава республики, с 9 июня пациенты обращаются с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции. Госпитализировано 35 человек, среди которых есть дети.

