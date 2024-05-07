Вспышку сальмонеллеза зафиксировали в медколледже в Хабаровске

Фото: 123RF/svetlanaevgrafova

В медицинском колледже Хабаровска зафиксировали вспышку сальмонеллеза среди студентов. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, деятельность буфета образовательного учреждения временно приостановлена постановлением суда. При эпидемиологической проверке обнаружили грубые нарушения в работе столовой колледжа. Сотрудники точки питания принимали сырье без маркировок и готовили еду без технологических карт и инструкций.

После расследования Роспотребнадзор обратился в Кировский районный суд, который приостановил деятельность буфета на 90 дней. В течение этого времени в колледже должны устранить выявленные нарушения.

В ведомстве не уточнили количество студентов, заразившихся бактериальной инфекцией.

Ранее пять детей из столичной школы-интерната имени Колмогорова были госпитализированы из-за обнаруженной у них кишечной инфекции. Еще 12 человек с симптомами были изолированы и помещены под наблюдение медицинских работников.