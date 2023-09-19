Роспотребнадзор выявил вспышку сальмонеллеза в школе в Вологодской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восемнадцать учеников Майской средней школы имени Панкратова в Вологодской области обратились за медпомощью с симптомами острой кишечной инфекции, у четверых из них выявили сальмонеллез. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора по региону.

Специалисты ведомства организовали эпидемиологическое расследование. В период с 13 по 18 сентября к врачам обратились 19 человек, в том числе один взрослый.

"По результатам проведенных лабораторных исследований диагноз "сальмонеллез" установлен у четверых детей, лабораторное обследование заболевших продолжается", – говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Вологодского округа, школа в целях разобщения детских коллективов была закрыта на каникулы до 20 сентября включительно. Сейчас учебное заведение ожидает результаты анализов.

Ранее СМИ сообщали, что 17 человек, в том числе четверо детей, отравились едой из суши-бара в Тамбове. Несовершеннолетних госпитализировали. Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области начали эпидемиологическое расследование.

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека