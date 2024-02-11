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11 февраля, 12:26

Происшествия

Пять детей из школы имени Колмогорова в Москве госпитализированы с кишечной инфекцией

Фото: 123RF/tasharo

Пять детей из столичной школы-интерната имени Колмогорова были госпитализированы в связи с обнаруженной у них кишечной инфекцией. Об этом сообщили на сайте специалисты управления Роспотребнадзора по Москве.

При этом, по информации ведомства, еще 12 человек с симптомами инфекции были изолированы и находятся под наблюдением медиков.

Специалисты Роспотребнадзора выехали на место происшествия, где проводят противоэпидемические мероприятия в рамках расследования инцидента.

"Выдано предписание о приостановлении работы пищеблока. Всех проживающих в интернате детей осмотрят медработники", – уточнили в управлении.

Сейчас ситуация с выявленной кишечной инфекцией находится на контроле ведомства.

Ранее появилась информация, что 18 учеников средней школы в Вологодской области обратились за медпомощью с симптомами острой кишечной инфекции, а у 4 из них выявили сальмонеллез.

Почти у 40 человек выявили острую кишечную инфекцию в Красногорске

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