11 февраля, 12:26Происшествия
Пять детей из школы имени Колмогорова в Москве госпитализированы с кишечной инфекцией
Фото: 123RF/tasharo
Пять детей из столичной школы-интерната имени Колмогорова были госпитализированы в связи с обнаруженной у них кишечной инфекцией. Об этом сообщили на сайте специалисты управления Роспотребнадзора по Москве.
При этом, по информации ведомства, еще 12 человек с симптомами инфекции были изолированы и находятся под наблюдением медиков.
Специалисты Роспотребнадзора выехали на место происшествия, где проводят противоэпидемические мероприятия в рамках расследования инцидента.
"Выдано предписание о приостановлении работы пищеблока. Всех проживающих в интернате детей осмотрят медработники", – уточнили в управлении.
Сейчас ситуация с выявленной кишечной инфекцией находится на контроле ведомства.
Ранее появилась информация, что 18 учеников средней школы в Вологодской области обратились за медпомощью с симптомами острой кишечной инфекции, а у 4 из них выявили сальмонеллез.
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