Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 10:47

Город

Детеныш беличьего саймири родился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке появился на свет детеныш беличьего саймири. Увидеть его можно в павильоне "Приматы", сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Малыш родился 16 сентября. Большую часть времени с новорожденным проводит его мать по кличке Герда. К детенышу также подходят двухлетний брат Сэмюэль и шестилетняя сестра Тутси.

"У саймири о потомстве обычно заботятся самки. Когда малыш спустится со спины мамы, Герде будут помогать другие члены семейства", – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пол новорожденного определят позже. Пока детеныш питается материнским молоком, но вскоре начнет пробовать твердые корма.

Беличий саймири – небольшая подвижная обезьяна из семейства цепкохвостых. Эти приматы обитают в тропических лесах Южной Америки, ведут дневной образ жизни и держатся большими группами.

При рождении детеныш беличьего саймири весит в среднем 100 граммов. Масса взрослых особей составляет от 600 граммов до 1,1 килограмма. Длина их тела – 25–35 сантиметров, а хвоста – 35–42 сантиметра.

Беременность у беличьих саймири длится 168–180 дней. Обычно на свет появляется один детеныш, двойни встречаются редко. Первое время мать носит малыша на животе, затем – на спине.

Самостоятельно ходить детеныши начинают приблизительно в двухмесячном возрасте. Тогда же они постепенно знакомятся со взрослым рационом. Особое лакомство для саймири – мучной червь, которым киперы поощряют животных во время ветеринарных тренингов. На таких занятиях каждую обезьяну учат следовать за шариком определенного цвета.

Отмечается, что среди приматов у саймири самый большой мозг по отношению к массе тела. Беличий саймири также охраняется в ряде заповедников и национальных парков.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родились четыре детеныша редкого полоза Давида. Самка отложила кладку в конце июня, яйца поместили в специальный инкубатор.

В природе этот полоз обитает на севере Китая. В зоопарках его содержат редко. Это одна из самых редких и трудных для наблюдения древесных змей.

Читайте также


животныегород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика