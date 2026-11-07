Детеныш беличьего саймири родился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке появился на свет детеныш беличьего саймири. Увидеть его можно в павильоне "Приматы", сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Малыш родился 16 сентября. Большую часть времени с новорожденным проводит его мать по кличке Герда. К детенышу также подходят двухлетний брат Сэмюэль и шестилетняя сестра Тутси.

"У саймири о потомстве обычно заботятся самки. Когда малыш спустится со спины мамы, Герде будут помогать другие члены семейства", – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пол новорожденного определят позже. Пока детеныш питается материнским молоком, но вскоре начнет пробовать твердые корма.

Беличий саймири – небольшая подвижная обезьяна из семейства цепкохвостых. Эти приматы обитают в тропических лесах Южной Америки, ведут дневной образ жизни и держатся большими группами.

При рождении детеныш беличьего саймири весит в среднем 100 граммов. Масса взрослых особей составляет от 600 граммов до 1,1 килограмма. Длина их тела – 25–35 сантиметров, а хвоста – 35–42 сантиметра.

Беременность у беличьих саймири длится 168–180 дней. Обычно на свет появляется один детеныш, двойни встречаются редко. Первое время мать носит малыша на животе, затем – на спине.

Самостоятельно ходить детеныши начинают приблизительно в двухмесячном возрасте. Тогда же они постепенно знакомятся со взрослым рационом. Особое лакомство для саймири – мучной червь, которым киперы поощряют животных во время ветеринарных тренингов. На таких занятиях каждую обезьяну учат следовать за шариком определенного цвета.

Отмечается, что среди приматов у саймири самый большой мозг по отношению к массе тела. Беличий саймири также охраняется в ряде заповедников и национальных парков.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родились четыре детеныша редкого полоза Давида. Самка отложила кладку в конце июня, яйца поместили в специальный инкубатор.

В природе этот полоз обитает на севере Китая. В зоопарках его содержат редко. Это одна из самых редких и трудных для наблюдения древесных змей.