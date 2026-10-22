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22 октября, 10:15

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В Московском зоопарке появилась корова породы хайленд

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В детском зоопарке Москвы появилась корова хайленд по имени Ярослава, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Она родилась в августе 2025 года в зоосаде вотчины Деда Мороза, который является филиалом Московского зоопарка. Ярослава стала вторым теленком пары Милы и Гаврюши, живущих в зоосаде с 2022 года.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, корова охотно общается с киперами и любит, когда ее расчесывают. Регулярный уход особенно важен для хайлендов из-за их длинной и густой шерсти.

Новую обитательницу разместили неподалеку от восьмилетнего быка Гаврюши, попавшего в зоопарк еще теленком. Сейчас для животного проводят ветеринарные и зоотехнические тренинги, за которыми могут наблюдать посетители.

До конца октября занятия организуют со вторника по пятницу в 16:15. С 1 ноября время изменится на 13:15. Расписание публикуют на официальном сайте зоопарка в разделе "Открытые кормления животных".

Хайленды – крупные копытные, масса которых может достигать 800 килограммов. Они отличаются рогами и выносливостью. Родиной породы считается Шотландия, откуда животные распространились в другие регионы с умеренным климатом.

Два слоя шерсти помогают им выдерживать сильные морозы и приспосабливаться к различным погодным условиям, однако субтропический климат для хайлендов не подходит.

Отмечается, что коллекция Московского зоопарка в начале 2025 года насчитывала 1 253 вида животных – тогда учреждение установило мировой рекорд. К 2026 году число видов приблизилось к 1 280. В зоопарке связывают этот результат с многолетней работой зоологов, ветеринаров, киперов и других сотрудников. За животными можно следить через онлайн-трансляции.

Ранее в столичном зоосаде появились четыре редких попугая кеа. Птицы родом из Новой Зеландии относятся к исчезающим видам и считаются единственными в мире хищными горными попугаями. После карантина их разместили в отдельном вольере павильона "Дом птиц", где за ними могут наблюдать посетители.

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