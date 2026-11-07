В ГД предложили законодательно закрепить правила работы риелторов

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Правила, обязывающие риелторов заранее раскрывать клиентам, какие услуги платные и сколько они стоят, следует прямо прописать в законодательстве. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Государственной думы Георгий Камнев.

По его словам, такая норма защитит и честных покупателей или арендаторов от дополнительных поборов, и самих агентов от "экскурсантов". Риелторы не тратят время на тех, кто осматривает жилье ради развлечения, а не ради сделки.

При этом закона, который запрещал бы агенту устанавливать плату за отдельную услугу, не существует, пояснил Камнев. Но брать деньги, тем более безвозвратным платежом, можно только за услугу, о которой стороны договорились заранее и обговорили детали.

Если же стоимость просмотра вписана в договор мелким шрифтом, а заплатить просят уже после показа, это нарушение закона, запрещающего навязывать дополнительные услуги без согласия гражданина. Плата, внесенная наличными или переводом, должна быть легально оформлена.

Деньги за осмотр недвижимости до встречи обычно просят мошенники, размещающие фейковые объявления по заниженной цене, подчеркнул парламентарий.

"Я рекомендую гражданам не соглашаться ни на какие серые схемы с передачей денег из рук в руки, потому что так велик риск заплатить "за воздух" и не получить услугу", – заключил он.

Ранее сообщалось, что на рынке недвижимости начал набирать популярность "квартирный туризм". По словам экспертов, люди записываются на просмотры элитного жилья без намерения покупки. Таким клиентам хочется оценить дорогой интерьер или просто сделать контент для соцсетей.