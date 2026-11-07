Росстат зафиксировал дефляцию 0,04% с 27 октября по 2 ноября

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Дефляция в России за период с 27 октября по 2 ноября 2026 года составила 0,04%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Неделей ранее, с 20 по 26 октября, в стране фиксировалась инфляция на уровне 0,08%. С начала месяца потребительские цены снизились на 0,01%, а с начала года выросли на 6,2%. Годовая инфляция на 2 ноября замедлилась до 6,95% против 7,11% на 26 октября.

По данным Минэкономразвития, за отчетную неделю продовольственные товары подорожали на 0,31%: плодоовощная продукция прибавила 1,31%, а остальные продукты питания – 0,22%. Непродовольственные товары подешевели на 0,43%, а наблюдаемые услуги – на 0,03%.

Росстат зафиксировал рост средних цен на плодоовощную продукцию на 1,3%. Огурцы подорожали на 6,2%, помидоры – на 4,1%, бананы – на 1%, капуста – на 0,7%, картофель – на 0,5%, морковь – на 0,4%. При этом яблоки подешевели на 1%.

Среди остальных продуктов сильнее всего выросли в цене куриные яйца – на 1,4%. Мясо кур и гречневая крупа прибавили 1%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и мороженая рыба – 0,5%. Свинина, ультрапастеризованное молоко, творог и пшеничная мука подорожали на 0,4%, а сметана, сливочное и подсолнечное масло, сыр и соль – на 0,3%.

Вареные колбасы, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, кефир, рис и черный чай стали дороже на 0,2%, а говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, маргарин и ржаной хлеб – на 0,1%. Сахар подешевел на 1,1%, а вермишель – на 0,1%.

Из непродовольственных товаров первой необходимости выросли в цене детские подгузники (на 0,3%), зубные щетки (на 0,2%), стиральные порошки, гигиенические прокладки и сухие корма для домашних животных (на 0,1%). Зубная паста подешевела на 0,4%, туалетная бумага и мыло – на 0,2%, а спички – на 0,1%.

Смартфоны подорожали на 0,4%, телевизоры – на 0,2%, а электропылесосы подешевели на 0,1%. Цены на новые отечественные и иностранные автомобили остались на прежнем уровне.

Средняя розничная цена бензина снизилась на 2,3% – до 74,84 рубля за литр, а дизельного топлива – на 0,2%, до 86,38 рубля за литр. Аи-92 подешевел в среднем на 2,5%, до 70,71 рубля за литр, Аи-95 – на 2,3%, до 77,08 рубля, Аи-98 и выше – на 0,5%, до 104,1 рубля.

Среди лекарственных препаратов, которые отслеживаются в недельной динамике, корвалол подорожал на 0,7%, нафазолин – на 0,3%, левомеколь – на 0,1%. Цены на нимесулид снизились на 0,4%, валидол и ренгалин – на 0,3%, активированный уголь и метамизол натрия – на 0,2%, а на пенталгин и римантадин – на 0,1%.

Ранее сообщалось, что красная икра может подорожать в России на 471% к Новому году. Таким образом, цена может вырасти до 30–40 тысяч рублей за килограмм. При этом в конце прошлого года он стоил порядка 7 тысяч рублей.

