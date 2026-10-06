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06 октября, 15:11

Экономика

В Минздраве заявили, что рост цен на жизненно важные лекарства не превышает инфляцию

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Рост цен на жизненно важные препараты в РФ оказался ниже уровня инфляции с начала 2026 года. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует ценообразование 13 лекарственных препаратов, востребованных среди россиян. В список вошли средства для лечения заболеваний горла "Лизобакт" и "Септолете Тотал", обезболивающее "Пенталгин Нео", лекарство от кашля "Ренгалин" и другие.

До этого служба провела анализ наиболее востребованных у граждан препаратов в аптечном сегменте. Речь идет о лекарствах, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому их цены не регулируются государством. При этом даже такие препараты должны продаваться по доступным для граждан ценам, подчеркнули в ведомстве.

Также Минздрав России зарегистрировал препарат на основе фузулопариба для терапии ряда распространенных и агрессивных форм рака. Он предназначен для лечения распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака, а также метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток с мутациями BRCA1/2.

Отмечается, что приблизительно у 70% пациенток с раком яичников заболевание возвращается в течение трех лет после первоначального лечения. При повторных курсах химиотерапии примерно у 80% больных развивается устойчивость к препаратам платины.

"Новости дня": перечень жизненно важных лекарств планируют расширить в России

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