ФАС проанализирует цены на 13 распространенных лекарств

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует ценообразование 13 лекарственных препаратов, востребованных среди россиян. В список вошли средства для лечения заболеваний горла "Лизобакт" и "Септолете Тотал", обезболивающее "Пенталгин Нео", лекарство от кашля "Ренгалин" и другие, сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в ФАС, ранее служба провела анализ наиболее востребованных у граждан препаратов в аптечном сегменте. Речь касается лекарств, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому их цены не регулируются государством. При этом даже такие препараты должны продаваться по доступным для граждан ценам, подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим ФАС направила в фармкомпании запросы о ценообразовании на 13 востребованных препаратов. Служба запросила информацию об объемах продаж этих лекарств, а также детализированные сведения о формировании цен.

Если будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, ФАС примет меры реагирования.

Ранее Росздравнадзор отозвал шесть партий ирландского рентгеноконтрастного препарата "Омнипак" производства GE Healthcare. Выяснилось, что во флаконах объемом 100 миллилитров были обнаружены металлические частицы. Это могло представлять опасность для пациентов.

