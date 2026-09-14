Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 10:48

Экономика

ФАС проанализирует цены на 13 распространенных лекарств

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует ценообразование 13 лекарственных препаратов, востребованных среди россиян. В список вошли средства для лечения заболеваний горла "Лизобакт" и "Септолете Тотал", обезболивающее "Пенталгин Нео", лекарство от кашля "Ренгалин" и другие, сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в ФАС, ранее служба провела анализ наиболее востребованных у граждан препаратов в аптечном сегменте. Речь касается лекарств, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому их цены не регулируются государством. При этом даже такие препараты должны продаваться по доступным для граждан ценам, подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим ФАС направила в фармкомпании запросы о ценообразовании на 13 востребованных препаратов. Служба запросила информацию об объемах продаж этих лекарств, а также детализированные сведения о формировании цен.

Если будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, ФАС примет меры реагирования.

Ранее Росздравнадзор отозвал шесть партий ирландского рентгеноконтрастного препарата "Омнипак" производства GE Healthcare. Выяснилось, что во флаконах объемом 100 миллилитров были обнаружены металлические частицы. Это могло представлять опасность для пациентов.

В России зарегистрировали препарат против оспы

Читайте также


экономика

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика