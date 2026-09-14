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14 сентября, 11:30

Происшествия

Полуголый мужчина угрожал ножом врачу в столичной поликлинике

Фото: МАХ/"Росгвардия. Москва"

Нетрезвый полуголый мужчина угрожал ножом врачу в столичной поликлинике на улице Пестеля. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Москве.

Прибывшие на место сотрудники ведомства заметили в коридоре медучреждения частично раздетого мужчину с признаками опьянения, в руке у него был нож. Его обезвредили и задержали.

Как выяснилось, москвич пришел в поликлинику на перевязку травмированной ноги. Во время приема он достал нож и начал угрожать врачу расправой, после чего медик нажал тревожную кнопку.

Задержанного доставили в отдел полиции до выяснения обстоятельств. Следственно-оперативная группа изъяла у него холодное оружие.

Ранее 33-летний мужчина устроил дебош в магазине на улице Цандера. Нарушитель был пьян и громко ругался в торговом зале. Ему сделал замечание 63-летний мужчина. Тогда злоумышленник схватил сковороду и несколько раз ударил обидчика по голове. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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