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14 сентября, 11:37

Наука

Сильные вспышки ожидаются на Солнце

Фото: depositphotos/magann​

Специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) допускают вероятность мощных вспышек класса М на Солнце 14 и 15 сентября. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Вспышечная солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти дни возможны неустойчивости геомагнитного поля, при этом радиационная обстановка останется невозмущенной. Кроме того, в отдельные часы суток могут ухудшиться условия коротковолновой радиосвязи.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что корональные дыры продолжат вызывать магнитные бури еще 2 года.

Он объяснил, что причиной бури на Земле являются корональные дыры во время снижения активности Солнца. Полное отсутствие возмущений ожидается в 2028–2031 годах.

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