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14 сентября, 12:17

Общество

Олимпиадные сборные Москвы проведут открытые фестивали для школьников

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Олимпиадные сборные Москвы организуют для учеников школ два открытых фестиваля 18 и 20 сентября. Ребята смогут попробовать свои силы и попасть в сборные. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

18 сентября в Российском университете дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы состоится фестиваль иностранных языков, а 20 сентября в Музее космонавтики – День астрономии.

"Набор в олимпиадные сборные Москвы продолжается. Познакомиться с направлениями подготовки и преподавателями команд школьники могут на открытых мероприятиях. Так, фестиваль иностранных языков пройдет уже в шестой раз и соберет более 500 учеников и их родителей", – говорится в сообщении.

Еще более 1 тысячи ребят станут участниками Дня астрономии. Программа предложит лекции, мастер-классы, наблюдения за небесными объектами в телескопы и отдельный блок, посвященный подготовке к олимпиадам.

Фестиваль иностранных языков предназначен для учеников 7–11-х классов. Они познакомятся с китайской живописью и каллиграфией. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы по японскому оригами, занятия по йоге и ушу. Участникам также предстоит посетить лекции о культуре Вьетнама и Таиланда и о традициях арабских праздников.

День астрономии рассчитан на школьников 5–11-х классов. В его рамках о своем опыте олимпиады расскажет бывший участник сборной Москвы, выпускник Московского физико-технического института, преподаватель и действующий ученый Владимир Федоров.

Кроме того, в День астрономии для ребят подготовят наблюдения за небесными телами в телескопы, викторину по экспозиции Музея космонавтики и тематические мастер-классы.

Присоединиться к столичным командам по различным предметам можно в течение осени. Расписание занятий и информация об отборах доступны в специальном разделе на сайте Центра педагогического мастерства.

Ранее в Москве стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) – главного интеллектуального соревнования страны. Он продлится до 25 октября. Первыми к решению заданий приступили ученики 5–11-х классов по немецкому языку.

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