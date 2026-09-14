Жительница Казани продала квартиру и отдала мошенникам более 11 млн рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

74-летняя жительница Казани продала квартиру и отдала мошенникам больше 11 миллионов рублей. Об этом сообщило МВД по Республике Татарстан в мессенджере MAX.

Неизвестный позвонил пожилой женщине, представился сотрудником одного из ведомств и убедил ее, что аккаунт на "Госуслугах" взломали, а злоумышленники пытаются вывести деньги со счетов. Тогда пенсионерку уговорили снять около 3 миллионов рублей и передать их курьеру.

Через несколько дней мошенники снова вышли на связь и убедили пенсионерку продать квартиру. Недвижимость продали за 8 миллионов рублей, а средства передали курьеру.

В МВД отметили, что общение с злоумышленниками продолжалось несколько месяцев. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Ранее сообщалось, что мошенники звонят пожилым людям от имени государственных структур и предлагают оформить участие в якобы существующей "госпрограмме" с софинансированием, которая позволит удвоить пенсионные сбережения.

Человеку предлагают срочно перевести средства в новую программу, а для убедительности используют реальные названия существующих государственных механизмов. Затем злоумышленники пытаются получить конфиденциальные данные или убедить совершить операции в приложении банка.