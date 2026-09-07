МВД предупредило о схеме кражи аккаунтов через голосование в конкурсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники разработали новую схему хищения аккаунтов в мессенджерах – через голосование в конкурсе. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Злоумышленники взламывают чужую учетную запись и создают от имени владельца "группу поддержки" для конкурса, в которую добавляют контакты жертвы. Там они выкладывают правдоподобные сообщения и добавляют в чат ботов, чтобы создать видимость активного общения.

Настоящие люди оказываются в чате, но при этом не могут сами туда ничего написать – администратор не предоставляет им такую возможность. Основная цель аферистов – чтобы жертва перешла по фишинговой ссылке.

После того как человек нажимает на вредоносную ссылку, мошенники получают полный доступ к аккаунту: сбрасывают пароль и меняют номер телефона. Потом они используют учетную запись для подобных схем.

Ранее стало известно, что мошенники чаще всего представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков, госпорталов, ЖКХ и соцзащиты. Обычно они запугивают жертв хищением средств и предлагают перевести деньги на "безопасные счета".