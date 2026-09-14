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14 сентября, 13:46

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров признался, что набрал несколько килограммов летом

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что летом набрал несколько килограммов и из-за этого не лучшим образом выглядел в одном из сценических образов. Его слова передает "Звездач" в MAX.

Артист рассказал, что на выступлении в августе появился в костюме Dolce&Gabbana, который вызвал обсуждение в соцсетях из-за заметного живота вместо рельефного пресса.

"Ну, был грешок. Летом немножко вышел из формы, но информация более неактуальна. Форма уже другая", – сказал Киркоров.

По словам певца, избавиться от лишнего веса ему помогли строгая диета, кардиотренировки и отказ от сладкого.

Киркоров также поделился, что оборудовал небольшую часовню у себя дома. По словам артиста, из-за популярности он не может спокойно передвигаться по городу и даже посещать обычный храм.

Ранее артист заявил, что хотел бы попасть на концерт американского рэпера Канье Уэста, если тот состоится в Москве. Киркоров отметил, что постарается прийти при наличии свободного времени и отдельно выделил декорации шоу, о которых сейчас много говорят.

Особенно певцу понравилась идея с земным шаром, которую он назвал объединяющей. Артист также отметил, что Уэст, несмотря на принадлежность к западной культуре, решился приехать в Россию, и назвал это решение правильным.

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