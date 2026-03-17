В Сети назвали "Мисс БРИКС" Валентину Алексееву фавориткой Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров признался в любви "Мисс Россия – 2024" и "Мисс БРИКС" Валентине Алексеевой на сцене конкурса "Новая волна". После этого поклонники начали гадать, что связывает 59-летнего народного артиста и 20-летнюю красавицу. Подробности – в материале Москвы 24.

"Валентина, я тебя люблю!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/fkirkorov

Совместные появления певца Филиппа Киркорова и победительницы конкурсов красоты Валентины Алексеевой спровоцировали слухи о романе. В конце августа они вместе посетили казанский приют для бездомных собак: Киркоров привез грузовик с кормом и лежаками, Алексеева – медикаменты и еду для животных-аллергиков.

Ранее 59-летний певец и вовсе эмоционально признался в любви 20-летней красавице. Это случилось на фестивале "Новая волна" в Казани, где исполнитель вывел девушку на сцену и рассказал, что именно ей посвящена его новая композиция "Луиза".





Филипп Киркоров певец, народный артист РФ Королева красоты и моего сердца – это "Мисс БРИКС – 2026" Валентина Алексеева. И я хочу, чтобы ты сейчас знала, что муза для меня – это не просто песня, а это чувство, и во многом оно появилось благодаря тебе. Ты вдохновила меня и стала частью этой истории. Я хочу сказать это не тихо за кулисами, а прямо здесь перед всеми. Валентина, я тебя люблю! Спасибо, что ты есть в моей жизни.

Певец также назвал Алексееву своей единственной королевой.

В свою очередь модель выразила удивление перформансом исполнителя и рассказала журналистам, что совершенно не ожидала такого поворота.

"Я даже не могла представить, что все так сегодня произойдет. Это было совсем не банально. Все было как во сне", – поделилась впечатлениями Валентина.

"Просто взяла и охомутала"

По данным СМИ, Алексеева и Киркоров познакомились на конкурсе "Мисс БРИКС": финал состоялся в марте 2026-го, певец был в жюри. После этого исполнитель предложил девушке сняться в его клипе на песню "Луиза". Съемки прошли в турецкой Каппадокии.

"У меня сейчас было такое замечательное романтическое приключение с "Мисс БРИКС", которая меня просто взяла и охомутала", – высказался о работе с Алексеевой Киркоров в беседе с "Русским радио".

Помимо рабочих процессов, пара стала проводить время и в неформальной обстановке: певец посетил день рождения модели 11 августа. Киркоров преподнес имениннице дорогой подарок – часы Rolex с бриллиантовой инкрустацией. При этом СМИ со ссылкой на экспертов сообщили, что стоимость презента может варьироваться от 1,5 до 10 миллионов рублей.

В свою очередь, Валентина редко комментирует личную жизнь. В августе в блиц-интервью блогеру Олегу Пилягину Алексеева рассказала, что последние полгода состоит в отношениях с обеспеченным мужчиной младше 40 лет.

"Красивый, высокий, заботливый, самый лучший", – описала избранника Валентина, отметив, что это ее первые отношения.





"Планку понижать я бы не хотела"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/viallentinka

Валентина родилась в Чебоксарах 11 августа 2006-го. По данным СМИ, в юности она увлекалась биологией и экологией, участвовала в олимпиадах, окончила школу с золотой медалью. Затем Алексеева поступила на бюджетное отделение в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, выбрав направление "лечебное дело".

Еще будучи десятиклассницей, Валентина наткнулась в соцсетях на объявление местного модельного агентства и решила с ним связаться. Уже через месяц она завоевала титул "Мисс Чувашия". Затем Алексеева участвовала в конкурсе "Мисс Туризм России – 2023", после чего сосредоточилась на учебе и поступлении в вуз. К модельной карьере и конкурсам Алексеева вернулась в 2024-м. В том же году она получила корону "Мисс Россия", денежный приз в размере 1 миллиона рублей и возможность представить страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

В ноябре 2024-го Валентина приняла участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в Мексике, стала финалисткой и вошла в топ-12 из 125 участниц. В марте 2026-го она выиграла первый в истории международный конкурс "Мисс БРИКС". Состязание прошло в Казани, в нем приняли участие представительницы 17 стран.

В августе 2026 года Алексеева рассказала РИА Новости, что пока не планирует участвовать в других конкурсах красоты.





Валентина Алексеева "Мисс Россия – 2024" и "Мисс БРИКС – 2026" "Мисс Вселенная" – самый масштабный, самый главный конкурс красоты. Выше конкурса пока не придумали, а планку понижать я бы не хотела.

Ранее Валентина также призналась "Ленте.ру", что конкурсы красоты для нее не карьера, а лишь "способ заявить о своих ценностях". Девушка подчеркнула, что стремится стать врачом.