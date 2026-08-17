В Сети назвали заслуженной победу Марины Куклачевой в конкурсе "Миссис Россия – 2026"

Невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Марина стала победительницей конкурса "Миссис Россия – 2026". Обладательница почетного титула рассказала журналистам о планах на будущее, а пользователи Сети отреагировали на ее триумф. Подробности – в материале Москвы 24.

"Время жить свою счастливую жизнь"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актриса, режиссер, хореограф Театра кошек Куклачева Марина Куклачева стала обладательницей титула "Миссис Россия – 2026". Объединенный финал конкурсов "Миссис Москва" и "Миссис Россия" состоялся в зале "Москонцерт" 16 августа. За победу боролись участницы из разных регионов страны, а невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева представляла столицу и носила титул "Миссис Москва – 2025", который завоевала годом ранее.

Марина получила корону из рук победительницы прошлого года Екатерины Семеновой из Магнитогорска. Куклачевой также вручили "Космический кубок", к тому же у нее будет возможность съемки авторского клипа. В свою очередь, она передала титул "Миссис Москва" новой победительнице Валентине Вылегжаниной.

Церемония была ознаменована трогательным моментом: супруг Марины, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев, признался ей в любви со сцены после объявления результатов.

"Я тебя очень сильно люблю, моя дорогая!" – произнес он.

Главной темой финала "Миссис Россия – 2026" стала "Женщина-Галактика", посвященная 65-летию первого полета человека в космос. Конкурс проводится среди замужних женщин, имеющих детей, ежегодно и ставит целью повышение престижа материнства.

После победы "Миссис Россия – 2026" рассказала в беседе с ТАСС о тенденции возвращения к естественности в представлениях о женской красоте.

"У нас же было время, когда женщины очень вкладывали в себя и потеряли свое истинное лицо. Но "Миссис Россия – 2026" олицетворяет женственность в первозданном своем виде", – поделилась мнением Марина.

Кроме того, победительница считает зрелый возраст преимуществом.





Марина Куклачева актриса, режиссер и хореограф Театра кошек Мне 45 лет, и это прекрасный возраст. И я хочу сказать всем женщинам России, что чем вы старше, тем вы краше и прекраснее. <…> Дети выросли – время жить свою счастливую жизнь.

Пользователи Сети в комментариях поздравили Куклачеву.

"Это заслуженное признание вашей красоты, мудрости и доброты", "достойная победа", "красивая женщина, главное – губы свои наконец-то", "очень красивая, яркая, эффектная. Заслуженная корона", – написали пользователи в комментариях под новостями о конкурсе.

"Титул был моей целью"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В беседе с РИА Новости Марина Куклачева заявила, что после победы на всероссийском уровне не планирует участвовать в конкурсах "Миссис мира" и "Миссис Вселенная".





Марина Куклачева актриса, режиссер, хореограф Театра кошек Куклачева Титул "Миссис Россия" был моей целью на сегодняшний момент, высотой, которую я хотела взять, – и я ее взяла. Дальше я планирую заниматься театром, вместе с моим сыном Никитой, артистом Большого театра, над нашим семейным проектом.

Обладательница титула "Миссис Россия – 2026" подчеркнула, что планирует сосредоточиться на работе в Театре кошек Куклачева, потому что через проекты, которые она реализует там, она дает зрителям возможность погрузиться в мир прекрасного.

Марина родилась 11 июня 1981-го в подмосковной Электростали, в девичестве носила фамилию Елисеева. С детства занималась танцами, с 18 лет стала выступать в Московском государственном академическом театре танца "Гжель". Однажды старший сын Юрия Куклачева Дмитрий оказался на репетиции коллектива и увидел Марину – так началась их история любви, которая переросла в брак. Пара воспитала сына Никиту.

Марина начала строить карьеру в Театре кошек Куклачева с начала 2000-х. Сейчас работает там ведущей актрисой, режиссером и балетмейстером-постановщиком танцевальных номеров. Кроме того, является почетным деятелем искусств Москвы.