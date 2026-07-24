Ваня Дмитриенко заступился за Анну Пересильд в скандале с поступлением в киношколу

В Сети разгорелся скандал вокруг зачисления Анны Пересильд в Московскую школу кино. Девушку обвинили в том, что она поступила в заведение по блату. Однако на защиту актрисы встали ее старшая коллега Дарья Мороз, отец Алексей Учитель и возлюбленный Ваня Дмитриенко. Подробности скандала – в материале Москвы 24.

"Не была на конкурсе, но поступила"

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Иван Макеев

В Сети разгорелся скандал после публикации видео блогером Анжеликой Шмидт: в нем девушка рассказала, как поступала в Московскую школу кино (МШК) вместе с Анной Пересильд. По словам абитуриентки, на основном творческом конкурсе знаменитости не было, но во время оглашения списка поступивших выяснилось, что Анна зачислена на курс.



(предположительно, речь идет о звезде сериала "Пищеблок" Марии Абрамовой. – Прим. ред.) была на конкурсе, и к ней вопросов нет. Это больше про справедливость. Почему никакой справедливости нет? Даже если человек талантливый и из семьи актеров – пусть придет на конкурс, и вопросов не будет. А когда он не приходит на конкурс и уже в списках зачисленных на курс – вопросики есть.

Анжелика Шмидт блогер Актриса по фамилии Абрамовабыла на конкурсе, и к ней вопросов нет. Это больше про справедливость. Почему никакой справедливости нет? Даже если человек талантливый и из семьи актеров – пусть придет на конкурс, и вопросов не будет. А когда он не приходит на конкурс и уже в списках зачисленных на курс – вопросики есть.

В комментариях подписчики Шмидт разделились на два лагеря. Кто-то обвинил Анну Пересильд в кумовстве, отметив, что поступить ей помогли исключительно связи знаменитых родителей.

"О нет, человек со связями поступил благодаря связям. Никогда такого не было, и вот опять", "в наше время "звезды" поступают по связям, знакомствам. Увы, реальность такова", "пишут про опыт Анны. А талант уже не нужен?" – отметили пользователи.

Другие комментаторы посчитали, что Анна уже доказала свой профессионализм работой на съемочных площадках, поэтому заслуженно попала в учебное заведение и без итогового конкурса.

"Пересильд уже актриса и играет в кино, что ей еще показывать?", "она уже состоявшаяся актриса, на три головы выше новичков, что вас не устраивает?" – заявили они.

Также на защиту юной актрисы встала Дарья Мороз – педагог в МШК. Актриса объяснила, как именно поступала Пересильд. По словам звезды сериала "Содержанки", никакого блата не было.





Дарья Мороз актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не могла быть из-за съемочной смены в экспедиции – это заранее было оговорено мной и университетом.

Мороз назвала Анну "потрясающе талантливым человеком" и добавила, что для педагогической команды МШК ее поступление на курс – большая удача. После этого Дарья призвала считать тему с поступлением Пересильд закрытой.



Сама Анна позже объяснила, почему решила поступать именно в Московскую школу кино, и заявила, что хочет, чтобы все было честно.

"Мне нужны определенные условия. В МШК разрешают студентам практиковаться в кино. Для меня это очень важно. При этом планирую действительно ответственно учиться. Мне хочется, чтобы все было честно. Не хочу подводить своих мастеров. Я понимаю, если мне разрешать сниматься, я должна буду выполнять все задачи и относиться к учебе серьезно", – сказала девушка.

В свою очередь, отец юной актрисы и режиссер Алексей Учитель отметил, что понимает, с каким давлением ей приходится сталкиваться. В разговоре с Super он предположил, что Анна переживает из-за повышенного внимания и критики.

"Я думаю, у нее настрой всегда, как ни странно, правильный, хотя, наверное, в душе что-то скребет", – сказал режиссер.

Также Учитель добавил, что Анна и его сын Илья уже смогли ответить на претензии и требования со стороны и доказать профессиональную состоятельность своими достижениями.

"Поступила благодаря таланту"

Заступился за Анну Пересильд и ее возлюбленный – певец Ваня Дмитриенко. На закрытой вечеринке он рассказал журналистам StarHit, что видел, как она готовилась к поступлению.





Ваня Дмитриенко певец Я сам довозил Аню до ворот вуза на вступительные экзамены, она еще попросила меня высадить ее подальше, чтобы пешком дойти до здания. Она очень ответственно к этому подошла. Мне кажется, чем больше человека вынуждают об этом говорить, тем больше ситуация выглядит странной. На самом деле Аня поступила благодаря своему таланту.

Дмитриенко отметил, что именно из-за высокой конкуренции на поступлении эта история вызывает такой резонанс.



При этом актер Влад Прохоров, сыгравший молодого Сергея Жукова в байопике о группе "Руки Вверх", был более категоричным. Он обратился не к Анне, а к Дарье Мороз, отметив, что она нарушила заповеди театрального вуза и позволила абитуриенту пропустить экзамен.

"Вопрос к Дарье Мороз: вот вы правда на полном серьезе такую ложь рассказываете, совершенно бесхитростно подавая это за истинную правду, что "нет, это не блат, это вот правда гениальная актриса, которой даже можно пойти сниматься, главное, не приходить на конкурс?" – заявил Влад в своем блоге.

Прохоров задал Мороз вопрос, не стыдно ли ей подавать информацию в таком ключе, добавив, что ситуация в целом выглядит ужасной. Однако позже обращение актера было удалено.

В конце 2025 года Анна также попадала под волну критики пользователей. Тогда она и ее коллеги, Светлана Ходченкова и Мария Аронова, стали лучшими актрисами года по мнению зрителей. В конце октября состоялась премьера нового фильма с 16-летней Пересильд – в мюзикле "Алиса в Стране чудес" она исполнила главную роль. В ленте также приняли участие Милош Бикович, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина и Паулина Андреева, однако картина получила неоднозначные оценки как от критиков, так и от зрителей. Кто-то высказывал недовольство тем, что в сказочный сюжет добавили реалии современных школьников, другие критиковали игру главной героини, посчитав ее слишком безэмоциональной.

Кинокритик Александр Шпагин тогда отметил, что статус актрисы года Пересильд принесли фактически только две картины – та самая "Алиса в Стране чудес" и сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

"Эти картины смотрела или, по крайней мере, обсуждала вся страна, они у всех на слуху, поэтому благодаря участию в этих проектах Анну признали лучшей актрисой. На деле сопоставлять ее с такими актрисами, как Светлана Ходченкова и Мария Аронова, конечно, смешно", – заявил он.

Пока Анна мало чем о себе заявила, а учитывая, что ей 16 лет, происходящее кажется еще более карикатурным, заключил он.