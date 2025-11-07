Анна Пересильд подверглась критике в Сети за роль в "Алисе в Стране чудес"

Премьера музыкального фильма "Алиса в стране чудес" состоялась в конце октября. Многие пользователи Сети, которые успели посмотреть киноновинку, рассказали о неоднозначных чувствах от увиденного. Какие претензии у зрителей к новой экранизации произведения – в материале Москвы 24.

"Каменное лицо"

Фото: кадр из фильма "Алиса в Стране чудес"; режиссер – Юрий Хмельницкий; производство – "Централ Партнершип"

Премьера мюзикла "Алиса в стране чудес" состоялась 23 октября. В основу фильма лег советский аудиоспектакль 1976 года по мотивам произведения Льюиса Кэрролла (над пластинкой тогда трудились театральный актер и режиссер Олег Герасимов, а также актер, композитор и исполнитель Владимир Высоцкий).

Главную роль исполнила Анна Пересильд. Лента собрала серьезный каст из популярных актеров, среди которых Милош Бикович, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина и Паулина Андреева. Из молодых актеров на экране появились Олег Савостюк (отметился уже в трех десятках работ, в числе которых "Урок" с Юрой Борисовым и "Дайте шоу") и Полина Гухман (на счету около 40 фильмов, среди которых "Мерзлая земля", "Улица Шекспира", "Комбинация"). Постановщиком картины выступил режиссер Юрий Хмельницкий.

За первый уикенд кассовые сборы составили более 344 миллионов рублей. При этом фильм получил неоднозначные оценки, например на "Кинопоиске" рейтинг картины – 5.0.

Ряд кинокритиков приняли новую адаптацию без особого восторга. Например, Павел Воронков заявил, что "от "Алисы" Герасимова и Высоцкого остались одни огрызки".





Павел Воронков кинокритик "Газеты.ру" Переезд из предельно условного пространства звука на экран в аудиовизуальную среду, стремящуюся к безусловности, – в принципе процесс суровый и немилосердный, но текущая эпидемия халтурных киносказок радиопьесу не пощадила совершенно.

Кинообозреватель "Комсомольской правды" Денис Корсаков написал в рецензии, что "новая "Алиса" озадачит, а возможно, и взбесит" поклонников Кэрролла и Высоцкого.

Некоторые пользователи соцсетей тоже оказались не слишком благосклонны к фильму. Зрители остались недовольны игрой Анны Пересильд. Критики в Сети посчитали, что юная актриса безэмоциональна, а ее мимика скудна. Многих не устроили "стеклянные глаза", "полуоткрытый рот" и "каменное лицо" героини.

"Для меня Анна в "Слове пацана" и здесь – одинаковая от слова совсем"; "главная героиня играет скучно, неправдоподобно... возможно, мало опыта или нет уверенности. Разочарование", – писали недовольные зрители.

Однако нашлись и те, кому и фильм, и актерская игра пришлись по душе.

"Алиса симпатичная, играет искренне", "очень хороший фильм! Советую посмотреть всей семьей, есть плохие и хорошие моменты, как по мне – с попкорном самое то!", "потрясающая адаптация аудиоспектакля Высоцкого из 70-х. Ярко, красочно и сказочно. Атмосферно и совершенно нескучно. Доброе, умное, красивое, музыкальное кино со смыслом", – отметили зрители.

В свою очередь, кинокритик Александр Голубчиков высказался по поводу игры главной героини в беседе с порталом "Страсти". Он отметил, что у 16-летней актрисы еще не такой большой опыт в кино. Кроме того, по мнению критика, безэмоциональность Алисы могла быть задумкой режиссера.





Александр Голубчиков кинокритик Все претензии к мимике Анны Пересильд могут быть обусловлены режиссерской задачей. То есть мы видим лицо девочки в недоумении, которое критики могут интерпретировать как безэмоциональное, каменное лицо. Ну потом мы же понимаем, что героиня оказывается в некоем сне или, как в одной из интерпретаций, в "подземной стране", то есть в загробном мире. И с каким лицом нужно находиться вот в этом загробном мире? Понятно, что с каменным.

Эксперт добавил, что у Анны "мама прекрасная актриса и папа замечательный режиссер", поэтому ей есть у кого и чему поучиться.

Что не так с платьем?

Фото: кадр из фильма "Алиса в Стране чудес"; режиссер – Юрий Хмельницкий; производство – "Централ Партнершип"

Некоторым зрителям не понравилось розовое платье Алисы: его посчитали "не каноничным", ведь девочка из сказки Кэрролла ассоциировалась с голубым нарядом. К тому же комментаторы в соцсетях отметили, что платье выглядит слишком просто, и начали предполагать, что оно куплено на маркетплейсе, а не создано костюмерами. Особо дотошные пользователи Сети даже прикрепляли скриншоты с похожими нарядами с онлайн-площадок и уверяли, что это выдается "по первому запросу".

Бурные обсуждения в Сети привлекли внимание продюсера ленты Тины Канделаки, которая высказалась в своем телеграм-канале. Она отметила, что розовое платье главной героини уже стало символом фильма, и выразила недоумение по поводу того, что люди "воруют безнаказанно" и "думают, что это нормально". Канделаки уточнила, что наряд был придуман художницей по костюмам Татьяной Мамедовой. Телеведущая также обратилась к представителям компании, которые продают похожее платье на маркетплейсе.





Тина Канделаки телеведущая, продюсер фильма "Алиса в Стране чудес" Если это платье не уберется из продажи и весь тираж этого платья не будет снят, то я на вас подам в суд, на что имею абсолютное право, так как все авторские права на данный костюм, который вы пытаетесь продать незаконно, у меня зарегистрированы, как и у всей нашей команды, которая работала над фильмом. Я жду.

Кроме того, зрители сочли неуместными кеды на ногах сказочного персонажа. Не все также оказались довольны тем, что в сюжет добавили приземленные реалии современных школьников. В Сети стали сравнивать новую экранизацию сказки Кэрролла с уже существующими, снимать пародии и делать мемы.

Сама же Анна Пересильд не комментировала критику, однако недавно выложила в соцсети кадры со съемок, написав, что "благодарна судьбе за <...> возможность побыть ей (Алисой. – Прим. ред.).

"Хочу, как Алиса, верить в то, что хорошего в этом мире больше", – отметила актриса.

Анна также пожелала всем быть чуточку добрее.