Канделаки пригрозила судом бренду, скопировавшему платье Пересильд

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Телеведущая и журналистка Тина Канделаки в своем телеграм-канале пригрозила подать в суд на бренд, который скопировал платье актрисы Анны Пересильд из фильма "Алиса в Стране чудес".

Канделаки заявила, что для нее удивительно, что люди "воруют безнаказанно" и "думают, что это нормально". Она также подчеркнула, что розовое платье, которое было на Пересильд, является символом фильма.

Тираж наряда телеведущая потребовала убрать. Она добавила, что платье защищено авторским правом, так как его разрабатывал дизайнер.

Ранее стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" проиграла суд в США из-за прав на Чебурашку. Американская инстанция заняла сторону компании LaRubInt Corp, которой российская киностудия в 2016 году предоставила исключительные права на использование образов некоторых своих героев: крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки.

LaRubInt Corp заплатила по договоренности 60 тысяч долларов. Компания получала право использовать персонажей в любых целях на территории Японии, Китая, Индии, США и Канады. Однако оказалось, что Cheburashka Project LLP уже продает мерч с Чебурашкой в Японии.

