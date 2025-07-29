"Союзмультфильм" проиграл суд в США из-за прав на "Чебурашку"

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Киностудия "Союзмультфильм" проиграла суд в Соединенных Штатах из-за прав на использование образа "Чебурашки" в Японии, сообщают "Ведомости".

Американский суд встал на сторону компании LaRubInt Corp, которой "Союзмультфильм" в 2016 году предоставил исключительные права на использование образов некоторых своих героев: крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки.

Тогда LaRubInt Corp заплатила за договоренности 60 тысяч долларов. Согласно соглашению, компания получала право использовать персонажей в любых целях на территории Японии, Китая, Индии, США и Канады. Однако спустя месяц после заключения сделки в LaRubInt Corp выяснили, что компания Cheburashka Project LLP уже продает мерч с Чебурашкой в Японии.

В результате суд заявил, что LaRubInt Corp понесла убытки из-за исключительных прав, которые таковыми не были. При этом судья подтвердил действительность договоренностей между "Союзмультфильмом" и LaRubInt Corp, подчеркнув, что обе стороны подписали контракты.

В "Союзмультфильме" сообщили, что если судебное решение будет легализовано на территории России, то компания готова исполнить его в добровольном порядке. Там также заметили, что на момент заключения договора LaRubInt Corp была осведомлена о ситуации с правами на использование "Чебурашки" в Японии.

В студии также заметили, что LaRubint Corp не собиралась работать с образом Чебурашки, а планировала принудить Cheburashka Project LLP к выплате роялти.

В 2024 году "Союзмультфильм" обращался в следственные органы для проверки правомерности контрактов с LaRubint Corp, которые касаются международных прав на бренд "Чебурашка".

Тогда подчеркивалось, что это уже не первый спор в России с участием данной компании. Ранее LaRubint Corp также пыталась доказать владение правами на персонажей студии "Экран" – Кота Леопольда и Крошку Енота.