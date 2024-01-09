"Союзмультфильм" обратился в СК из-за прав на "Чебурашку" в США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Киностудия "Союзмультфильм" обратилась в следственные органы для проверки правомерности контрактов с американской компанией "ЛяРубин", которые касаются международных прав на бренд "Чебурашка". Об этом со ссылкой на пресс-службу студии пишет ТАСС.

Подчеркивается, что это уже не первый спор в РФ с участием данной компании. Ранее "ЛяРубин" пыталась доказать владение правами на персонажей студии "Экран" – Кота Леопольда и Крошку Енота.

Также в "Союзмультфильме" отметили, что киностудия считает непролонгированным соглашение 2005 года с японскими компаниями о праве на "Чебурашку".

"Финансовые условия договора с японской компанией по международным правам на "Чебурашку" не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования", – уточнили в пресс-службе.

Указывается, что по условиям сделки японские фирмы получили мировую лицензию на мультфильмы и персонажей цикла "Чебурашки", кроме стран бывшего Советского Союза.

Однако права на использование в документе допускали разные толкования. За соглашение японская фирма заплатила 30 тысяч долларов и далее планировала начислять роялти только от показа мультфильмов в кино.

Также договор не предусматривал проценты от рекламы и продажи сувениров, из-за чего за 10 лет студия не получила никаких выплат. Пресс-служба "Союзмультфильма" напомнила, что в 2015 году TV TOKYO Communications Corporation вышла из проекта и передала сублицензию фирме Cheburashka Project LLP, которой российской киностудии ничего неизвестно.

Подчеркивается, что "с учетом всех обстоятельств существующая сделка не может считаться законной", однако ее оспаривание возможно только по японским законам. Тем не менее, срок договора истекает в 2024 году и киностудия не планирует его пролонгировать.

Ранее стало известно, что специальный 10-минутный новогодний эпизод фильма "Чебурашка" появится в Сети 1 января 2024 года. Мини-фильм "Чебурашка. Выходной" выйдет в онлайн-кинотеатре.

До этого глава студии Юлиана Слащева сообщила, что "Союзмультфильм" работает над приквелом к "Простоквашино", который будет посвящен молодости кота Матроскина. Рабочее название картины – "Юность Матроскина". На данный момент к ней пишется сценарий.

Посвященная создателю Чебурашки выставка открылась в "Зарядье"