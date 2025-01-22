Портал "Едимдома.ru" прокомментировал иск из-за нарушения авторских прав

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Размещенные на кулинарном портале "Едимдома.ru" фотографии актрисы Юлии Высоцкой приобретены легально, сообщила пресс-служба сайта ТАСС.

Отмечается, что судебные иски приобретают системный характер, а люди все чаще обращаются в суд в связи с уходом официальных фотостоков с российского рынка и "дырой в законодательстве".

Кроме того, по заявлению портала, все фотоматериалы на сайте либо куплены, либо произведены самой компанией.

"Но опять-таки из-за правовой коллизии такие люди могут подавать на всех в суд и фактически ни за что получать деньги. Можно ли назвать их мошенниками или нет, было бы интересно провести журналистское расследование", – добавила пресс-служба.

Ранее организация ООО "Восьмая заповедь" подала в арбитражный суд Москвы иск, чтобы взыскать 100 тысяч рублей с компании Высоцкой, сообщает РИА Новости.

Заявление было подано 10 января, но пока не принято к рассмотрению. Причина – истец не предоставил подтверждение оплаты госпошлины в размере 10 тысяч рублей. Суд предложил истцу устранить это нарушение до 17 февраля.

На сайте "Восьмой заповеди" уточняется, что организация стала инициатором около трех тысяч дел, связанных с защитой авторских прав фотографов. Сумма исков за незаконное использование фотографий составляет 439 миллионов рублей.

В 2023 году на "Едим дома" уже подавали в суд за использование чужих фото еды. По данным СМИ, один из фотографов случайно увидел два своих снимка на сайте. Мужчину возмутило использование его интеллектуальной собственности без разрешения.