03:28Происшествия
Остекление дома повреждено в Ростовской области из-за атаки БПЛА
Фото: 123RF.соm/appolegi
В Октябрьском районе Ростовской области беспилотник повредил остекление пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Жильцов эвакуировали, пострадавших нет. Жителям оказывают необходимую помощь.
Кроме того, в результате атаки загорелись три легковых автомобиля.
Также в ночь на 13 ноября беспилотники атаковали Волгоградскую область. Обломки сбитых дронов вызвали локальные возгорания на одном из предприятий в южной промышленной зоне Волгограда и на прилегающей территории.