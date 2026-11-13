Остекление дома повреждено в Ростовской области из-за атаки БПЛА

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В Октябрьском районе Ростовской области беспилотник повредил остекление пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Жильцов эвакуировали, пострадавших нет. Жителям оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в результате атаки загорелись три легковых автомобиля.

Также в ночь на 13 ноября беспилотники атаковали Волгоградскую область. Обломки сбитых дронов вызвали локальные возгорания на одном из предприятий в южной промышленной зоне Волгограда и на прилегающей территории.