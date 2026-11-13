Абитуриентов педагогических вузов обяжут сдавать профильный экзамен

Фото: depositphotos/fabian19

Поступление на педагогические направления в 2027 году будет проходить по новым правилам. Будущим учителям придется сдавать вступительное испытание по тому предмету, который они собираются преподавать. Об этом РИА Новости сообщил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

Сейчас обязательным испытанием для поступающих на педагогические направления является ЕГЭ по обществознанию.

По словам Лубкова, введение профильного экзамена необходимо для углубления знаний абитуриентов в выбранной области. Например, будущим учителям физики придется сдавать ЕГЭ по этому предмету.

Ректор отметил, что нововведение позволит готовить более мотивированных учителей-предметников и повысить качество естественно-научного образования.

Ранее в Рособрнадзоре рассказывали, что семьи, которые в выпускных классах ориентируют ребенка на подготовку лишь по отдельным предметам, допуская сведение всей учебы к успешной сдаче ЕГЭ, совершают большую ошибку. В ведомстве считают, что выпускникам необходимо иметь базовые знания по всем дисциплинам. Это важно для развития критического мышления и логики, а также умения сопоставлять различные процессы.