Bloomberg: SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии уже в декабре

Фото: Getty Images/Kevin Dietsch

Компании американского предпринимателя Илона Маска могут объединиться в рамках сделки, которая претендует на звание крупнейшей в мировой истории. Речь идет о космической корпорации SpaceX и производителе электромобилей Tesla, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников агентства, стороны рассматривают возможность объявить о сделке уже в декабре. Однако сроки могут измениться: не исключено, что официальное заявление перенесут на начало 2027 года.

Сейчас советы директоров и консультанты двух компаний согласовывают условия объединения. Отдельное внимание уделяется структуре управления будущей корпорацией.

Ранее Маск сообщал, что выручка SpaceX может достичь 1 триллиона долларов в 2028 году. Также сообщалось, что за третий квартал 2026 года доходы компании выросли на 161% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 14,6 миллиарда долларов.