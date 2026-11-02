Отец Маска посоветовал российским студентам изучать гравитацию и термоядерный синтез

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Отец основателя Tesla, SpaceX и владельца социальной сети X Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск посоветовал уфимским студентам обратить внимание на изучение гравитации и термоядерного синтеза. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Уфимского университета науки и технологий.

В Уфу бизнесмен приехал для участия в "Российской креативной неделе – Евразия", которая проходит с 2 по 4 ноября. В рамках визита он побывал в Уфимском межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ и встретился со студентами.

Вопросы Маску смогли задать учащиеся, интересующиеся технологическим предпринимательством. Как уточнили в пресс-службе, аудиторию прежде всего интересовали перспективные направления науки – к ним бизнесмен отнес гравитацию и термоядерный синтез.

"Он также признал, что задел в изучении этих областей в нашей стране огромен", – добавили в вузе.

Еще один вопрос касался качеств, необходимых предпринимателю. Маск выделил страсть и дисциплину. По его словам, без страсти невозможно начать дело, а без дисциплины – закончить его.

Ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров назвал такие встречи важными для студенческого сообщества.

"Мы рады приветствовать Эррола Грэма Маска в стенах межвузовского кампуса. Для студентов это уникальная возможность напрямую пообщаться с человеком, воспитавшим одного из самых известных новаторов современности, и услышать его взгляд на науку и предпринимательство", – отметил он.

По его словам, подобные встречи вдохновляют молодежь на собственные проекты и помогают лучше понять, какие качества нужны для успеха в технологической сфере.

Ранее Эррол Маск назвал Москву самой красивой столицей мира. Он отметил, что Россия производит невероятное впечатление. Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что у русских женщин будто бы есть генетическое преимущество. Он заявил, что некрасивых россиянок не существует.