Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 59 БПЛА, летевших на столицу

Фото: MAX/"Минобороны России"

Еще восемь БПЛА сбили на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков

Атака беспилотников на столицу началась вечером 12 ноября. С учетом последней волны общее число уничтоженных дронов достигло 59.

На фоне угрозы в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Все четыре авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.