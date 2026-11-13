13 ноября, 00:00Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 59 БПЛА, летевших на столицу
Фото: MAX/"Минобороны России"
Еще восемь БПЛА сбили на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков
Атака беспилотников на столицу началась вечером 12 ноября. С учетом последней волны общее число уничтоженных дронов достигло 59.
На фоне угрозы в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Все четыре авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.