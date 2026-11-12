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12 ноября, 21:37

Спорт

Путин поручил обеспечить бесплатное участие детей в спортивных соревнованиях

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Детям должны предоставить бесплатный доступ к базовым официальным спортивным соревнованиям всех уровней. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства поручил включить в концепцию развития массового спорта конкретные меры по увеличению количества турниров. Документ планируется утвердить к лету 2027 года.

"Широкий доступ к таким соревнованиям – вопрос справедливости и равных условий для раскрытия талантов", – подчеркнул Путин.

По его словам, перечень базовых соревнований с бесплатным участием детей еще формируется, однако в дальнейшем его необходимо регулярно пополнять. Новые турниры также должны расширить возможности для совершенствования спортивного мастерства и получения разрядов и званий.

Президент отметил, что, несмотря на важность спорта высших достижений и подготовки резерва для сборных команд, главной задачей остается забота о здоровье и качестве жизни людей.

Согласно поручению Путина, летом 2027 года в России должны утвердить концепцию развития массового спорта. Президент подчеркнул, что развивать нужно не только олимпийские дисциплины, но и национальные виды спорта как уникальное культурное и историческое наследие народов России, а также поддерживать набирающие популярность у молодежи инновационные направления, связанные с цифровыми технологиями.

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