Москва вошла в топ-3 по удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва вошла в топ-3 рейтинга по удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам заседания правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".



По словам Чернышенко, Владимир Путин поставил цель к 2030 году выйти на 70% удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом. Для этого нужно создавать инфраструктуру, готовить кадры и проводить соревнования. Вице-премьер отметил, что число регионов с высоким показателем выросло до 20.

"Если ФОК построен или организованы спортивные мероприятия, люди должны знать об этих возможностях. Важно активно вовлекать граждан, чтобы они чувствовали сопричастность к спортивной жизни", – приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Среди регионов-лидеров – Ямало-Ненецкий автономный округ, Чечня, Москва, Татарстан, Красноярский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Пермский край, Белгородская область, Чувашия, Мурманская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Севастополь, Марий Эл, Пензенская область, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Нижегородская и Воронежская области.

Министр спорта Михаил Дегтярев, в свою очередь, сообщил, что в 2026 году на развитие физкультуры и спорта в региональных госпрограммах предусмотрено 529,8 миллиарда рублей. Это больше расходов за весь 2025 год – 488,7 миллиарда рублей.

По его словам, усиленный контроль за исполнением поручения президента о выделении на спорт не менее 2% от бюджета регионов дает результаты. Впервые внебюджетные источники в рамках софинансирования мероприятий госпрограмм регионов достигли 10% от общей суммы учтенных расходов – 52,3 миллиарда рублей. Регионы в течение года увеличили финансирование строительства некапитальных спортивных сооружений, поддержки НКО и организаций спортивной подготовки, а также проведения массовых мероприятий.

По результатам опросов в 2026 году уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом составил 61,6%, что соответствует плановым показателям.

Ранее стало известно, что в Москве в ближайшие три года планируют построить 49 спортивных объектов. На эти цели выделят 432,5 миллиарда рублей. В частности, развитие получат проекты бесплатных тренировок "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район": в планах увеличить число локаций и добавить новые виды спорта и дисциплины.

