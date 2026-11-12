Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 19:18

Культура

Суд отправил на пересмотр спор об использовании песни "Комбинации" в "Слове пацана"

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд по интеллектуальным правам отменил постановление апелляционной инстанции по спору об использовании песни "Не забывай" группы "Комбинация" в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Дело направили на новое рассмотрение, сообщает РИА Новости.

"Первое музыкальное издательство" (ПМИ) требовало взыскать с телеканала "Рен ТВ" и компании "МЗ", создавшей ролик-анонс сериала, 300 тысяч рублей за незаконное использование текста песни. Издательство утверждает, что обладает правами на слова композиции, которые получило по договору с Викторией Олейниковой – дочерью и наследницей основателя "Комбинации" Александра Шишинина, считающегося автором текста.

Ответчики заявили, что приобрели права на использование песни, включая ее текст, у издательства "Джем". Оно, в свою очередь, получило их от композитора Виталия Окорокова, который написал музыку ко всем песням группы. Кроме того, на выпущенных "Джемом" дисках автором слов также был указан Окороков.

Арбитражный суд Москвы ранее встал на сторону ПМИ. В частности, он учел, что на первых пластинках "Комбинации" автором текстов значился Шишинин. Его имя также фигурировало в документах Российского авторского общества.

Позднее Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменений. Однако кассационная инстанция отменила постановление апелляции и обязала повторно рассмотреть жалобы ответчиков.

Параллельно рассматривался другой спор об авторских правах на песни "Комбинации". В сентябре Арбитражный суд Москвы отказался признавать за Олейниковой права на тексты 16 известных композиций коллектива.

Суд пришел к выводу, что над ними работали несколько авторов, поэтому считать единственными создателями слов Шишинина или Окорокова нельзя. В решении также отмечалось, что установить всех участников работы над текстами из-за давности их создания уже невозможно.

Ранее с проблемами из-за авторских прав столкнулся певец Akmal'. В октябре 2026 года исполнительница Наталья Лапина обратилась в Таганский суд Москвы с иском к певцу и компаниям "Эйс Мьюзик" и "Ворнер Мьюзик".

По условиям договора 2022 года ей принадлежит три четверти прав на "По полюшку", а Akmal' – оставшаяся четверть, однако Лапина утверждала, что он передал лицензию на ремикс без ее ведома. Она добивалась расторжения соглашения, запрета на использование трека и компенсации в 600 тысяч рублей. Позднее певец заявил, что конфликт удалось уладить.

Читайте также


судыкультуракино

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика