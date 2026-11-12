Суд отправил на пересмотр спор об использовании песни "Комбинации" в "Слове пацана"

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Суд по интеллектуальным правам отменил постановление апелляционной инстанции по спору об использовании песни "Не забывай" группы "Комбинация" в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Дело направили на новое рассмотрение, сообщает РИА Новости.

"Первое музыкальное издательство" (ПМИ) требовало взыскать с телеканала "Рен ТВ" и компании "МЗ", создавшей ролик-анонс сериала, 300 тысяч рублей за незаконное использование текста песни. Издательство утверждает, что обладает правами на слова композиции, которые получило по договору с Викторией Олейниковой – дочерью и наследницей основателя "Комбинации" Александра Шишинина, считающегося автором текста.

Ответчики заявили, что приобрели права на использование песни, включая ее текст, у издательства "Джем". Оно, в свою очередь, получило их от композитора Виталия Окорокова, который написал музыку ко всем песням группы. Кроме того, на выпущенных "Джемом" дисках автором слов также был указан Окороков.

Арбитражный суд Москвы ранее встал на сторону ПМИ. В частности, он учел, что на первых пластинках "Комбинации" автором текстов значился Шишинин. Его имя также фигурировало в документах Российского авторского общества.

Позднее Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменений. Однако кассационная инстанция отменила постановление апелляции и обязала повторно рассмотреть жалобы ответчиков.

Параллельно рассматривался другой спор об авторских правах на песни "Комбинации". В сентябре Арбитражный суд Москвы отказался признавать за Олейниковой права на тексты 16 известных композиций коллектива.

Суд пришел к выводу, что над ними работали несколько авторов, поэтому считать единственными создателями слов Шишинина или Окорокова нельзя. В решении также отмечалось, что установить всех участников работы над текстами из-за давности их создания уже невозможно.

Ранее с проблемами из-за авторских прав столкнулся певец Akmal'. В октябре 2026 года исполнительница Наталья Лапина обратилась в Таганский суд Москвы с иском к певцу и компаниям "Эйс Мьюзик" и "Ворнер Мьюзик".

По условиям договора 2022 года ей принадлежит три четверти прав на "По полюшку", а Akmal' – оставшаяся четверть, однако Лапина утверждала, что он передал лицензию на ремикс без ее ведома. Она добивалась расторжения соглашения, запрета на использование трека и компенсации в 600 тысяч рублей. Позднее певец заявил, что конфликт удалось уладить.