РЕН ТВ: певица Лапина потребовала от Akmal 600 тыс руб за использование песни "По полюшку"

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Певица Наталья Лапина обратилась в суд из-за использования ремикса песни "По полюшку" исполнителем Akmal (настоящее имя – Акмал Ходжаниязов. – Прим. ред.) без ее согласия. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Также по иску проходят две музыкальные компании. Документ принял к производству Таганский суд Москвы.

Соглашение от 24 января 2022 года гласит, что Лапиной принадлежат 75% исключительных прав на произведение, а артисту – оставшиеся 25%. По утверждению истца, Akmal, несмотря на такое распределение прав, передал компании "ЭЙС МЬЮЗИК" исключительную лицензию на использование песни без ее разрешения.

Впоследствии права перешли к Warner Music, однако ремикс продолжил распространяться на цифровых площадках. Теперь Лапина требует расторгнуть соглашение, запретить использование трека без ее согласия и взыскать с ответчиков 600 тысяч рублей.

Ранее спор о правах на музыкальные произведения уже доходил до суда. В 2026 году разбирательство об авторских правах на песни "Ласкового мая", растянувшееся на несколько лет, завершилось не в пользу продюсера Андрея Разина.

Столичные суды признали недостоверными документы, на которых он основывал свои требования, в том числе договор с Юрием Шатуновым, якобы передававший ему исключительные права, а также документы о правах на персональные данные и изображения певца.

Суд признал сделку ничтожной, а договор о передаче прав – незаключенным. Кроме того, Разин лишился прав на товарные знаки группы.