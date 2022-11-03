Представитель Шатунова назвал бредом идею собрать новый состав "Ласкового мая"

Фото: ТАСС/Роберт Нетелев

Представитель экс-солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, который скончался в июне, Аркадий Кудряшов не одобрил идею продюсера группы Андрея Разина собрать ее новый состав из молодых артистов, передает ТАСС.

"Это бред. Мне запретили давать хоть какие-то комментарии, ждем 23 декабря, когда семья вступит в наследство", – сказал Кудряшов.

Ранее Разин на своем YouTube-канале поделился планами по воссозданию группы "Ласковый май" в новом составе. Он также заявил, что для новой группы будет сделана персональная страница в социальных сетях.

Юрий Шатунов умер в ночь с 22 на 23 июня, ему было 48 лет. По словам менеджера певца, вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Артисту вызвали скорую, однако врачам не удалось спасти его. Причиной смерти назван обширный инфаркт.



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