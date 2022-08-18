Продюсер "Ласкового мая" рассказал о захоронении пустой капсулы в могиле Шатунова в Москве

14:52
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В могиле артиста Юрия Шатунова в Москве была захоронена пустая капсула, заявил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
"Я вышел на человека, который непосредственно занимался похоронами Юры Шатунова. И он сказал о том, что Светлана улетела в Германию с его прахом. И на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу", – написал он в одной из своих социальных сетей.
По словам Разина, все происходящее является аферой.
Продюсер "Ласкового мая" также добавил, что представитель артиста Аркадий Кудряшов обвинил его в подготовке кражи праха Шатунова.
Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.
На прощание с певцом, которое состоялось 26 июня, пришли не менее 10 тысяч человек. Церемония прошла на Троекуровском кладбище столицы. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 49 тысяч человек. Церемония прощания для близких была на следующий день, 27 июня. Она прошла в закрытом режиме с участием семьи и близких Шатунова.
Прощание с Юрием Шатуновым проходит на Троекуровском кладбище
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