Семья Шатунова проведет конкурс на создание памятника певцу

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Родные певца Юрия Шатунова проведут конкурс на создание памятника, который установят на его могиле. Об этом сообщается на официальном сайте артиста.

"Семья Юрия Шатунова объявляет конкурс на создание монументального памятника артисту, который установят на его могиле на Троекуровском кладбище", – указано в сообщении.

Отмечается, что артист будет изображен в полный рост или выше, а сам монумент выполнят из бронзы. Сбор средств на его изготовление будет объявлен в ближайшее время.

"Об этом будет сообщено дополнительно. На данный момент никаких сборов средств не производится. Остерегайтесь мошенников!" – указано на сайте.

Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

На прощание с певцом, которое состоялось 26 июня, пришли не менее 10 тысяч человек. Церемония прошла на Троекуровском кладбище столицы. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 49 тысяч человек. Церемония прощания для близких была на следующий день, 27 июня. Она прошла в закрытом режиме с участием семьи и близких Шатунова.