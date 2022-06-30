Шатунов записал перед смертью пророческую песню

14:45
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Певец Юрий Шатунов перед смертью записал песню "Каждому свое" про перемены и свободу.
"Снова дует ветер перемен, вырывая прошлого страницы. Вот и я, подобно легкой птице, покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу, наполняя легкие свободой", – говорится в композиции.
Трек уже набрал на YouTube более 700 тысяч просмотров.
"В начале этого года песню записали", – сообщил РИА Новости директор певца Аркадий Кудряшов.
Пользователи в комментариях под песней предложили присвоить артисту звание "Народный артист РФ".
Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.
На прощание с певцом, которое состоялось 26 июня, пришли не менее 10 тысяч человек. Церемония прошла на Троекуровском кладбище столицы. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 49 тысяч человек. Церемония прощания для близких была на следующий день, 27 июня. Она прошла в закрытом режиме с участием семьи и близких Шатунова.
Врачи рассказали о последних минутах жизни Шатунова
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