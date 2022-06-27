Близкие простились с Юрием Шатуновым

16:30
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Церемония прощания и отпевание Юрия Шатунова прошли 27 июня, сообщает ТАСС.
С артистом простились в траурном зале Троекуровского кладбища. Церемония проходила в закрытом режиме, на ней присутствовали только семья и близкие певца.
Накануне состоялось открытое для публики прощание. Туда пришли более 16 тысяч человек. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 61,5 тысячи человек. Похоронят артиста 28 июня.
Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.
Певца решили кремировать. Сообщалось, что урну захоронят на Троекуровском кладбище 28 июня.
В Москве прощаются с Юрием Шатуновым
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