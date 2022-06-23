Названа причина смерти Юрия Шатунова

11:18
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Причиной смерти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на директора певца Аркадия Кудряшова.
Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи в возрасте 48 лет.
Певец родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Башкирской АССР. История группы "Ласковый май" началась с песен "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", которые были написаны Сергеем Кузнецовым. В первый состав коллектива также входили Вячеслав Пономарев и Сергей Серков.
В 1986–1988 годах были созданы главные хиты "Ласкового мая", в числе которых "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь", "Ну, что же ты…" и "Тающий снег". Группа распалась после ухода Шатунова в 1991 году.
"Интервью": Юрий Шатунов - о себе, о планах и о "Ласковом мае"
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