Украина попросила Запад передать 10% запасов ракет-перехватчиков

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Министр обороны Украины Евгений Хмара обратился к западным союзникам с просьбой передать Киеву часть запасов ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны. Речь идет о 10% имеющихся у партнеров боеприпасов, включая ракеты для комплексов Patriot и IRIS-T, сообщили в министерстве обороны Украины.

Как уточнили в ведомстве, соответствующее предложение направили министерствам обороны Германии, Великобритании, Франции, Польши и Италии. Киев рассчитывает, что эти страны рассмотрят возможность выделить указанную долю своих запасов для украинских сил противовоздушной обороны.

Кроме того, Хмара рассчитывает на финансовую поддержку новых закупок переносных зенитных ракетных комплексов. Украина также хотела бы получить такие комплексы из уже имеющихся запасов западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признавал, что украинские вооруженные силы испытывают трудности с перехватом баллистических ракет из-за нехватки средств противовоздушной обороны. Дефицит ракет-перехватчиков остается одной из проблем украинской системы ПВО.

До этого сообщалось, что Великобритания планирует поставить Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow. Вопрос поставок обсуждался 14 октября на встрече премьер-министра Великобритании Энди Бернэма и Владимира Зеленского.