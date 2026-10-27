Трамп выступил на митинге в Миссисипи с охрипшим голосом

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Президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Миссисипи с заметно охрипшим голосом. В последние дни он посещает разные штаты, чтобы поддержать республиканцев на выборах в конгресс.

Во время митинга Трамп заявил, что никто прежде не вел столь активную кампанию перед промежуточными выборами.

"Никто раньше не участвовал в таких кампаниях перед промежуточными выборами, как я", – сказал американский лидер.

Голос президента звучал ниже привычного. Охриплость была заметна во время его выступления. Причины изменения голоса Трамп на митинге не объяснял.

Ранее глава Белого дома сам говорил о высокой нагрузке на голосовые связки во время выступлений. Он также шутил, что в случае потери голоса ему может понадобиться робот-двойник.

До этого Трамп заявлял о намерении участвовать в следующих президентских выборах, несмотря на конституционные ограничения. По его словам, он имеет на это право.