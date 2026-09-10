Глава Минфина США заявил, что Трамп отказывается спать

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Американский президент Дональд Трамп отказывается спать, заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент на республиканском съезде. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как обратил внимание глава американского ведомства, Трамп сменил на посту Джо Байдена, который не мог бодрствовать.

Ранее в РАН дали Трампу советы по здоровью. Там американскому лидеру рекомендовали больше играть в гольф и уменьшить количество калорий в еде.

Отмечалось, что Трамп прошел медицинский осмотр, который выявил увеличение веса на шесть килограммов за год.