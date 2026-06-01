01 июня, 16:04

Академик РАН Онищенко: Трампу нужно больше играть в гольф

В РАН дали Трампу советы по здоровью

Фото: whitehouse.gov

Президенту США Дональду Трампу нужно больше играть в гольф и уменьшить количество калорий в еде. Об этом в эфире радио КП заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ранее глава Белого дома прошел медицинский осмотр, который выявил увеличение веса на шесть килограммов за год. По словам Онищенко, здоровье Трампа соответствует его возрасту, однако такой набор веса – это "многовато".

"Я думаю, что это больше связано с тем, что все-таки подвижность Трампа сейчас резко уменьшилась в связи с загруженностью по основному месту работы. Он каждую субботу и воскресенье улетает, и улетает не в Кэмп-Дэвид, где государственная дача, а улетает к себе в Калифорнию, а в Калифорнии у него есть поля для гольфа", – рассказал академик.

Он посоветовал аппарату американского президента скорректировать график и вернуться, а, может быть, даже и усилить тренировки по гольфу.

Онищенко отметил, что в возрасте главы Штатов вряд ли стоит вносить какие-то резкие изменения в культуру питания, однако снизить число калорий можно. Сделать это, по его мнению, возможно без ущерба для пищевого комфорта.

В прошлом году врач Шон Барбабелла утверждал, что когнитивное и физическое здоровье Трампа находятся в отличном состоянии. В частности, лидер США демонстрировал крепкую сердечную, неврологическую, легочную и общую физическую функции, отмечал специалист и подчеркивал, что огромный вклад в благополучие президента вносил активный образ жизни.

