01 июня, 18:31

Спорт

ХК "Локомотив" объявил о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Дмитрий Квартальнов стал главным тренером хоккейного клуба "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба ярославской команды.

"Рады приветствовать Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера "Локомотива". Желаем успехов и новых побед вместе с нашей командой!" – сказано в публикации.

60-летний Квартальнов возглавит команду уже в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). При этом имена иных специалистов, которые войдут в состав тренерского штаба, будут озвучены позднее.

Квартальнов был главным тренером "Локомотива" в период с 2017 по 2019 год. С 2023-го он возглавлял минский клуб "Динамо". 1 июня 2026 года специалист покинул пост главного тренера минчан. В этот же день ярославский "Локомотив" сообщил о том, что канадец Боб Хартли уходит с должности главного тренера команды. Теперь он является консультантом клуба.

В конце мая "Локомотив" завоевал Кубок Гагарина, обыграв казанский "Ак Барс" в финальной серии плей-офф КХЛ. Шестой матч прошел в Казани и завершился со счетом 3:2 в пользу ярославцев.

Двумя голами в составе "Локомотива" отличился Егор Сурин, а еще одну шайбу забросил Максим Шалунов. У "Ак Барса" заброшенными шайбами отметились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин. Таким образом, ярославская команда выиграла финальную серию со счетом 4-2 и во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина.

