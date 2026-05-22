22 мая, 00:35

Спорт

Путин поздравил "Локомотив" с завоеванием Кубка Гагарина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил игроков и тренерский состав ярославского хоккейного клуба "Локомотив" с завоеванием Кубка Гагарина. Поздравительная телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что хоккеисты "Локомотива" демонстрировали динамичную, красивую игру и в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показав настоящий командный дух и сплоченность.

"И конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас. Желаю вам новых спортивных вершин и всего самого доброго", – заключил глава государства.

Ярославский "Локомотив" вновь завоевал Кубок Гагарина, обыграв казанский "Ак Барс" в финальной серии плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шестой матч финальной серии прошел в Казани и завершился со счетом 3:2.

Таким образом, "Локомотив" выиграл финальную серию со счетом 4-2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Самым ценным игроком плей-офф был признан вратарь ярославского клуба Даниил Исаев.

