"Зенит" стал лидером по количеству чемпионских титулов в России

"Зенит" из Санкт-Петербурга стал чемпионом России по футболу сезона 2025–2026 благодаря победе над "Ростовом" со счетом 1:0 в матче заключительного 30-го тура Мир Российской Премьер-лиги 17 мая. "Краснодар", который выигрывал титул годом ранее, не сумел защитить свой статус и пришел к финишу вторым. Главные итоги сезона – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

Финишный рывок

Чемпион страны определяется в последнем туре третий год подряд. Практически весь сезон "Зенит" был в роли догоняющего – "Краснодар" не упускал первую строчку таблицы РПЛ до последнего. Однако туром ранее "быки" допустили фатальную осечку, проиграв столичному "Динамо" в Москве 1:2, не реализовав тонну моментов и пропустив решающий гол в самой концовке. А вот "Зенит" выиграл дома у аутсайдера лиги "Сочи" 2:1 и возглавил табель о рангах лишь во второй раз за сезон.

Перед финальным рывком у клуба из Северной столицы было 65 очков, у южан – 63. Для 11-го чемпионства в истории России команде Сергея Семака достаточно было не проиграть середняку чемпионата "Ростову" на выезде, подопечным Мурада Мусаева необходимо было побеждать дома "Оренбург" и надеяться на поражение прямого конкурента. "Краснодар" в итоге свою задачу выполнил, разгромив оппонентов 3:0, но и "Зенит" не дрогнул в ключевой момент.

Петербуржцам хватило единственного мяча, забитого на 14-й минуте "плохим мальчиком" Александром Соболевым с 11-метровой отметки. Зачем полузащитник "Ростова" Алексей Миронов ударил вингера гостей Педро рукой по лицу, когда мяч уже уходил за лицевую линию – необъяснимо. А затем "Зенит" начал "сушить" игру – лучше, чем команда Семака, действовать по счету в России не умеет никто. А уж когда главный судья встречи Сергей Карасев при помощи видеоарбитров удалил защитника хозяев Дмитрия Чистякова на 73-й минуте, чемпионская гонка фактически закончилась.

Титул вернулся на берега Невы спустя год после того, как сезоном ранее его впервые выиграл "Краснодар". Для "Зенита" это уже 11-е чемпионство в российской истории – отныне это лучший результат в стране, так как у "Спартака" их 10. При этом Сергей Семак в качестве рулевого петербуржцев стал семикратным чемпионом. Еще одно, и 50-летний специалист догонит легендарного тренера красно-белых Олега Романцева. А с учетом того, что у Сергея Богдановича еще и пять чемпионств в качестве игрока, цифры и вовсе выглядят сумасшедшими.

В эфире "Матч ТВ" Семак отметил, что этот титул команде и ему лично дался невероятно тяжело.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Понимаю, насколько сильно на ребят давила цена ошибки, но справились с достоинством. Поздравляю город, болельщиков! Вернули чемпионство в город на Неве. Чемпионство после годового перерыва особенное. Поймал себя на мысли перед матчем, что отдал бы шесть предыдущих титулов ради этого. Все, что было, осталось в прошлом, и очень хотелось порадоваться.

У "Краснодара", который в итоге стал вторым, еще остается шанс на титул в этом сезоне: "быки" сыграют со "Спартаком" в суперфинале Кубка России в "Лужниках" 24 мая. В отличие от "Зенита", у Мурада Мусаева была узкая обойма игроков, и, пожалуй, сил на дистанции со столь короткой скамейкой не хватило.

При этом "Краснодар" стал самой результативной командой сезона, забив 60 голов в 30 турах, а форвард южан Джон Кордоба – лучшим бомбардиром с 17-ю мячами. Да еще и полузащитник и капитан команды Эдуард Сперцян выдал 16 голевых передач, повторив рекорд РПЛ по этому показателю.

Чемпионат Москвы

Лучшим из четырех столичных клубов РПЛ по итогам теперь уже минувшего сезона стал "Локомотив", который сохранился на третьей строчке таблицы чемпионата страны.

Но, скорее, вопреки: команда Михаила Галактионова провела очередную неуверенную весну под руководством этого специалиста, да еще и проиграла в последнем туре ЦСКА в столичном дерби 1:3. При таком раскладе выхватить бронзу мог "Спартак": команде Хуана Карлоса Карседо нужно было побеждать на выезде "Динамо" из Махачкалы, которое в свою очередь бодалось за сохранение прописки в элите. Но красно-белые внезапно скатали нулевую ничью, чем оставили себя без медалей.

Таким образом, у "бронзового" состава "железнодорожников" 53 очка по итогам сезона, у "Спартака" – 52. При этом после прихода Карседо на пост главного тренера минувшей зимой команда стала одним из главных открытий весенней части, особенно на фоне раздрая времен Деяна Станковича. А если испанец еще и выиграет Кубок России у "Краснодара" через неделю, то станет настоящим королем в глазах требовательной торсиды.

Вслед за этой двойкой на пятом месте в таблице оказался ЦСКА, что можно назвать чудом после чудовищной весенней части сезона и увольнения Фабио Челестини с поста главного тренера. Временно исполняющий обязанности Дмитрий Игдисамов выиграл в двух последних турах РПЛ после ухода швейцарца, чем во многом обезопасил красно-синих от падения еще ниже. С большой долей вероятности, команду к новому сезону будет готовить более опытный и маститый главный тренер, но старт карьеры Игдисамова в новом качестве получился более чем достойным.

Судьба рулевого не определена и в московском "Динамо", которое пришло к финишу седьмым с 45-ю очками. Ролан Гусев после утверждения в зимнюю паузу вдохнул в команду жизнь, пусть и с провалом в середине весенней части сезона. Но на финише-то – серия из четырех игр без поражений (три победы и одна ничья). А подняться выше после провальной осени времен Валерия Карпина было в общем-то и нереально. Возможно, именно эти факторы качнут боссов клуба в сторону решения дать Гусеву шанс начать следующий сезон, но в СМИ активно муссируются слухи о более опытных кандидатах ему на смену.

Упавшие и цепляющиеся

Борьба наверху имеет смысл только за чемпионство: с учетом того, что Россия который год не представлена в еврокубках, второе место от того же пятого отличается разве что статусом. А вот драка за выживание – совсем другое дело: вылет из элиты серьезно бьет по престижу любого клуба.

Первым неудачником сезона досрочно стал "Сочи": ужасающие результаты до зимнего перерыва и тяжелый вкат в весеннюю часть практически предрешили участь команды с берегов Черного моря. При этом в самой концовке сезона подопечные Игоря Осинькина навели шороху, выдав четыре победы в пяти играх, но надежда на спасение оборвалась в предпоследнем туре после поражения от "Зенита" и успехов конкурентов.

Если у "Сочи" шансы растаяли заблаговременно, то вот нижегородский "Пари НН" боролся за спасение до последнего. Чтобы чудо произошло, команде с перепутья Оки и Волги необходимо было побеждать "Рубин" на выезде и ждать поражения махачкалинского "Динамо". Рубка в Казани была знатная: сначала дважды забили хозяева, затем форвард "Пари НН" Вячеслав Грулев оформил дубль во втором тайме, и тут же едва не был забит третий, – Адриан Бальбоа промазал фактически по пустым воротам. Сами виноваты: следующий сезон Нижний Новгород, как и Сочи, встретит дивизионом ниже.

В стыках же с командами Первой лиги сыграют махачкалинское "Динамо" и тольяттинский "Акрон". У последних был шанс на прямое спасение от вылета, но в противостоянии с конкурентом за это право – самарскими "Крыльями Советов" – команда выдала просто безобразный матч в обороне, пропустив четыре мяча уже в первом тайме. Во втором с пенальти был отыгран лишь один. "Акрон" в целом неуклюже выглядел в весенней части сезона, и в итоге перед самыми стыковыми матчами боссы пошли на увольнение Заура Тедеева с поста главного тренера. Если лидер тольяттинцев Артем Дзюба не восстановится к решающим играм, быть беде.

В стыках "Динамо" сыграет с "Уралом", "Акрон" – против волгоградского "Ротора". Первые игры пройдут 20 мая, ответные – 23-го. Затем суперфинал Кубка на следующий день, и очередной российский футбольный сезон будет официально завершен.

Новый же наступит 18 июля матчем за Суперкубок, а 26-го будет дан старт чемпионата страны. С новым лимитом на легионеров (7 иностранцев на поле и 12 в заявке против 8 и 13 в минувшем), новым титульным спонсором, обновленными составами и тренерскими штабами во многих клубах. Плюс уже известны два новичка лиги – столичная "Родина", которая сыграет в элите впервые в истории, и воронежский "Факел", вернувшийся год спустя после вылета.

А этот сезон РПЛ – уже история. С полными раскладами турнирной таблицы можно ознакомиться на официальном сайте лиги.

