Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 21:58

Спорт

ФК "Акрон" прекратил сотрудничество с главным тренером Зауром Тедеевым

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Тольяттинский футбольный клуб (ФК) "Акрон" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Зауром Тедеевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Решение было принято после матча заключительного, 30-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором "Акрон" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:4. Команда из Тольятти завершила чемпионат на 13-м месте и теперь в переходных матчах за право остаться в элитном дивизионе встретится с волгоградским "Ротором". Первая игра состоится 20 мая в Волгограде, ответная – 23 мая в Самаре.

"Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. "Акрон" никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходимы эмоциональная встряска и новые идеи", – пояснил владелец "Акрона" Павел Морозов.

В пресс-службе "Акрона" также заявили, что информация о том, кто будет готовить команду к переходным матчам, будет опубликована позже.

Тедееву 44 года, он возглавлял "Акрон" с декабря 2023 года. Под его руководством по итогам сезона–2023/24 клуб впервые в истории вышел в РПЛ.

Ранее сообщалось, что главным тренером английского футбольного клуба "Челси" назначен испанец Хаби Алонсо. Он начнет работать на посту с 1 июля. Контракт рассчитан на четыре года.

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика