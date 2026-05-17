17 мая, 22:18

Транспорт

Пригородные поезда Савеловского направления задерживаются из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Из-за дождя и грозы пригородные поезда Савеловского направления следуют с отклонением от графика, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время с отклонением от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в сторону Москвы и Московской области", – предупредили в МЖД.

Отмечается, что железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания пригородных поездов. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.

Ливень, гроза и град обрушились на Москву в воскресенье вечером, 17 мая. Раскаты грома были замечены на востоке и юго-востоке области, а гроза – на северо-востоке, востоке и юго-востоке столицы.

До этого из-за ожидаемых грозы и дождя в Московском регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Уточнялось, что предупреждение действует до конца суток, 17 мая. По данным метеорологов, всего на мегаполис может пролиться до 5 миллиметров осадков.

